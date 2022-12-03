ЧМ-2022: Бразилия проиграла Камеруну

Матч Камерун - Бразилия. Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Сборная Бразилии по футболу потерпела поражение в последнем матче группового этапа чемпионата мира-2022. Однако это не помешало им выйти в плей-офф, передает NUR.KZ.

Команды встретились в рамках группы G.

Бразилия досрочно вышла в плей-офф ЧМ. Свои турнирные задачи она решила она решила во втором круге.

Встреча с Камеруном же завершилась довольно неожиданно. Команды провели интересный матч. И долгое время на табло была ничья. Однако в концовке встречи Венсан Абубакар вывел Камерун вперед.

В итоге встреча так и завершилась со счетом 1:0. Бразилия вышла в 1/8 финала с первого места. Вторую строчку заняла Швейцария.

Врывайтесь в чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Будьте в курсе событий с чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999994-chm-2022-braziliya-proigrala-kamerunu/