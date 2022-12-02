ЧМ-2022 по футболу: Уругвай победил Гану, но покинул турнир

Сборная Уругвая по футболу. Фото: Buda Mendes/Getty Images

На чемпионате мира-2022 по футболу в рамках групповой стадии встретились сборные Ганы и Уругвая. Урунвайцы смогли одержать победу, но этого не хватило для выхода в плей-офф, передает NUR.KZ.

Первый тайм был богатым на события. Гана могла выйти вперед, но Андре Айю не реализовал пенальти.

Зато уругвайцы свои моменты воплотили в голы. Дублем отличился Джорджиан де Арраскаэта.

Во втором тайме также были моменты. Гана имела их в начале, Уругвай же умудрялся постоянно атаковать. Это и понятно. Сборной нужна была исключительно победа, чтобы выйти в следующий раунд.

Ганцам тоже. Но в атаке у них ничего не получалось. В итоге встреча так и завершилась со счетом 2:0. Ни Уругвай, ни Гана дальше не прошли, покинув турнир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999982-chm-2022-po-futbolu-urugvay-pobedil-ganu-no-pokinul-turnir/