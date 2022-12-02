Португалия уступила Южной Корее, но вышла в плей-офф ЧМ-2022

Матч Южная - Корея - Португалия. Фото: ANP via Getty Images

Сборная Португалия по футболу уступила Южной Корее в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре. Однако обе команды вышли в плей-офф турнира, передает NUR.KZ.

Португальцы отметились голом уже на в самом начале первого тайма. На пятой минуте отличился Рикарду Орта.

Южная Корея быстро среагировала на ситуацию. Ким Юг-Гвон на 27 минуте сравнял счет.

Развить успех не получалось. Португальцы свою задачу решили еще во втором круге, досрочно выйдя в плей-офф.

Однако в добавленное время корейцы все-таки вышли вперед. Гол забил Хван Хи Чхан. В итоге матч так и завершился со счетом 2:1 в пользу корейцев. Португалия обеспечила себе выход в 1/8 досрочно. Корейцы этой победой также себе гарантировали участие в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999985-portugaliya-ustupila-yuzhnoy-koree-no-vyshla-v-pley-off-chm-2022/