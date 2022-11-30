ЧМ-2022: Австралия вышла в плей-офф, Франция проиграла Тунису

Сборная Австралии по футболу. Фото: Robert Cianflone/Getty Images

В катарских городах Эль-Вакра и Аль-Райян состоялись заключительные матчи группы D чемпионата мира 2022 года по футболу, который продлится до 18 декабря, передает NUR.KZ.

Обеспечившие себе путевку в плей-офф еще в прошлом туре французы в заключительном матче группового этапа уступили команде Туниса - 0:1. Автором победного мяча стал Вахби Хазри.

В параллельном матче Австралия сенсационно обыграла Данию (1:0) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2022. Победу австралийцам принес Мэттью Леки.

По итогам трех туров Франция и Австралия набрали по шесть очков, но из-за разницы голов действующие чемпионы мира заняли первое место в группе D. На третьей строчке расположился Тунис (4 очка), а Дания неожиданно замкнула квартет (1 очко).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999653-chm-2022-avstraliya-vyshla-v-pley-off-frantsiya-podelila-ochki-s-tunisom/