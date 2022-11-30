ЧМ-2022 по футболу: Англия вышла в плей-офф с первого места

Сборная Англии по футболу. Фото: Alex Pantling - The FA/The FA via Getty Images

Сборная Англии по футболу одержала победу над Уэльсом в матче группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Это позволило команде выйти в плей-офф с первого места, передает NUR.KZ.

Англия ожидаемо владела преимуществом. Она чаще наносила удары по воротам, а также больше владела мячом.

Но отметиться забитым мячом в первой половине матча англичанам не удалось. Во втором тайме Англия за мгновение отличилась дважды. На 50 минуте точным ударом отметился Маркус Рашфорд, а на 51-й - Фил Фоден.

На 68 минуте Уэльс пропустил третий гол - дубль в активе Рафорда. Матч в итоге завершился со счетом 3:0.

Таким образом, Англия вышла в 1/8 финала ЧМ с первого места, а Уэльс отправляется домой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999481-chm-2022-po-futbolu-angliya-vyshla-v-pley-off/