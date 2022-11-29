Нидерланды и Сенегал пробились в плей-офф ЧМ-2022 по футболу

Сборная Нидерландов по футболу. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В катарских городах Эль-Хаур и Доха состоялись заключительные матчи группы А чемпионата мира 2022 года по футболу, который продлится до 18 декабря, передает NUR.KZ.

На стадионе "Аль-Байт" хозяева турнира уступили команде Нидерландов со счетом 0:2 и завершили выступление на чемпионате мира.

В составе победителей свой третий гол на турнире забил Коди Гакпо (26-я минута), автором еще одного мяча стал Фрэнки Де Йонг (49-я минута).

Благодаря этой победе подопечные Луи Ван Гала с первого места вышли в 1/8 финала мирового первенства.

В параллельном матче на стадионе "Халифа" сборная Сенегала обыграла Эквадор со счетом 2:1 и завоевала вторую путевку в плей-офф.

В составе африканцев отличились Исмаила Сарр (с пенальти) и Калиду Кулибали. У южноамериканцев взятием ворот отметился Мойзес Кайседо.

Таким образом, в квартете А первое место заняла команда Нидерландов (7 очков). На второй строчке расположился Сенегал (6 очков). Эквадор стал третьим (4 очка), а Катар - четвертым (0 очков).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999475-niderlandy-i-senegal-probilis-v-pley-off-chm-2022/