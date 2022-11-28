ЧМ по футболу: Каземиро принес Бразилии победу над Швейцарией

Игрок сборной Бразилии Каземиро. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сборная Бразилии одержала победу над командой Швейцарии в рамках чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Это позволило команде возглавить группу G, передает NUR.KZ.

Команды долго время не могли отметиться голами. Моменты возникали, однако их завершение страдало.

И лишь во втором тайме зрители увидели взятие ворот. На 83 минуте прекрасным ударом отметился бразилец Каземиро - 1:0.

В итоге его гол стал победным. Бразилия в двух матчах набрала шесть очков и возглавляет группу G. Швейцария имеет в своем активе три очка (второе место). У Камеруна и Сербии по баллу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999300-chm-po-futbolu-kazemiro-prines-brazilii-pobedu-nad-shveytsariey/