Хорватия одержала первую победу на чемпионате мира по футболу в Катаре

Сборная Хорватии по футболу. Фото: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

В матче второго круга чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре сборная Хорватии одержала первую победу на турнире. Подопечные Златко Далича оказались сильнее Канады, передает NUR.KZ.

Причем первыми счет открыли канадцы. Альфонсо Дейвис отличился уже на второй минуте. Более того, Канада в первом тайме имела целый ряд опасных моментов, но развить преимущество не получилось.

Зато Хорватия дважды поразила ворота соперников. Андрей Крамарич забил на 36 минуте, а Марко Ливая - на 44-й.

Следующий гол случился только на 70 минуте матча. Крамарич оформил дубль. А в компенсированное время отметился Ловро Майер. 4:1 - Хорватия добилась первой победы на ЧМ.

Таким образом, Канада потеряла шансы на выход в плей-офф. У сборной нет набранных баллов. Первую и вторую строчки в группе F делят Марокко и Хорватия (по четыре очка). На третьем месте находятся бельгийцы (три очка).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999129-horvatiya-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-chempionate-mira-po-futbolu-v-katare/