ЧМ-2022 по футболу: Бельгия всухую уступила Марокко

Сборная Марокко по футболу. Фото: Adam Pretty - FIFA/FIFA via Getty Images

Сборная Марокко одержала неожиданную победу над командой Бельгии в матче чемпионата мира-2022 в Катаре. Африканская команда усложнила турнирную задачу одним из фаворитов мирового первенства, передает NUR.KZ.

Самый яркий момент в первом тайме случился на последних секундах. Хаким Зиеш точно пробил со штрафного. Но гол был отменен из-за офсайда одного из игроков Марокко.

Тем не менее, марокканцы не провисли эмоционально. Во второй половине встречи они продолжили разрушать оборону Бельгии. У них было несколько хороших моментов. А у бельгийцев неплохо пробил Эден Азар.

На 73 минуте сборная Марокко вновь забила. На этот раз гол был засчитан. Его на свой счет записал Абдельхамид Сабири. Жирную точку в противостоянии поставил Закария Абухляль - 2:0.

Теперь ситуация в группе F усложнилась. Марокко с четырьмя очками на первой строчке. В активе Бельгии три очка и второе промежуточное место. Впереди игра Хорватия - Канада, итог которой повлияет на шансы сборных выйти в плей-офф. У хорватов одно очко. Канада пока без набранных баллов.

Врывайтесь в чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Будьте в курсе событий с чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999128-chm-2022-po-futbolu-belgiya-vsuhuyu-ustupila-marokko/