Сборная Англии не сумела обыграть США на ЧМ-2022

Англия - США. Фото: Fareed Kotb/Anadolu Agency via Getty Images

На стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре (Катар) состоялся матч между сборными Англии и США в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча получилась конкурентной и завершилась со счетом 0:0. По ходу игры у обеих команд были опасные моменты, но реализовать их не удалось.

Таким образом, в группе В после второго тура лидирует сборная Англии (четыре очка).

На втором месте идет Иран (три очка). Следом расположились команды США (два очка) и Уэльса (одно очко).

В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта встретятся с Уэльсом, а сборная Ирана сыграет с США. Оба матча запланированы в ночь с 29 на 30 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999031-sbornaya-anglii-ne-sumela-obygrat-ssha-na-chm-2022/