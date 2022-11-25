ЧМ-2022 по футболу: Нидерланды потеряли очки в матче против Эквадора

Матч Нидерланды - Эквадор. Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сборные Нидерландов и Эквадора провели очный матч в рамках второго круг группового этапа чемпионат мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась в ничью, передает NUR.KZ.

В самом начале первого тайма Нидерланды вышли вперед. На шестой минуте отличился Коди Гакпо. Со счетом 1:0 завершилась первая половина матча.

Во втором тайме Эквадор восстановил равновесие. Отличился Эннер Валенсия, поразивший ворота соперников на 49 минуте.

Матч в итоге завершился со счетом 1:1. Нидерланды и Эквадор теперь имеют в активе четыре очка. У Сенегала- три, а Катар по-прежнему выступает на ЧМ без набранных баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999020-chm-2022-po-futbolu-niderlandy-poteryali-ochki-v-matche-protiv-ekvadora/