Катар потерпел второе поражение на чемпионате мира по футболу

Матч Катар - Сенегал. Фото: Dan Mullan/Getty Images

Катарские футболисты во второй раз проиграли на домашнем чемпионате мира-2022 по футболу. Обидчиком катарцев выступила сборная Сенегала, выигравшая матч группы A, передает NUR.KZ.

В Первом круге группового раунда Катар уступил Эквадору. Сенегал в свою очередь оказался слабее Нидерландов. Каждой из сборной было важно выиграть для улучшения ситуации в турнирной таблице.

На 41 минуте Булайе Диа вывел Сенегал вперед. Фамара Дьеду в начале второго тайма удвоил преимущество.

Мохаммед Мунтари отметился первым голом Катара на ЧМ - 1:2. Но интрига все-таки продержалась не так долго. Ближе к концовке матча Шейх Амаду Бамба Дьенг забил за Сенегал третий гол.

Сенегал записал первую победу на ЧМ. Катар потерпел второе поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999011-katar-poterpel-vtoroe-porazhenie-na-chempionate-mira-po-futbolu/