ЧМ по футболу: Иран в конце матча вырвал победу над Уэльсом

Матч Уэльс - Иран. Фото: Liu Lu/VCG via Getty Images

В Катаре в рамках чемпионата мира-2022 по футболу состоялся первый матч второго раунда группового этапа. На поле встретились сборные Ирана и Уэльса, передает NUR.KZ.

Иранцам было крайне необходимо набрать очки. Первый матч они крупно проиграли Англии. И в группе Иран был единственной сборной, которой не удалось набрать очки. Уэльс в свою очередь первый матч против США завершил вничью.

В первом тайме игра была равной. Эпизодами Иран выглядел лучше. Команде даже удалось забить, но мяч был отменен из-за офсайда.

Во второй половине встречи Иран мог выйти вперед. Однако игрок сборной попал в штангу. В концовке основного времени вратарь Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку, покинув поле.

Буквально на последней компенсированной минуте иранцы вырвали победу над Уэльсом. Гол забил Рузбех Чешми. А затем сразу же Рамин Резаэян удвоил преимущество - 2:0. Уэльс теперь имеет в активе один балл, у Ирана - три очка. Лидирует в группе Англия с тремя очками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998984-chm-po-futbolu-iran-v-kontse-matcha-vyrval-pobedu-nad-uelsom/