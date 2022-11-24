Спектр футбольных эмоций: что творится на трибунах во время матчей чемпионата мира-2022 (фото)

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре продолжает набирать обороты. За несколько дней случилось несколько сенсаций и обидных поражений. И, как правило, интересное происходит не только на поле, но и на трибунах, передает корреспондент NUR.KZ.
Ниже представлена подборка ярких моментов с фан-секторов.
Напомним, что чемпионат мира-2022 в Катаре стартовал 20 ноября. Он продлится до 20 декабря. Впервые мировое первенство проходит в зимний период. Матчи принимают восемь стадионов в пяти городах страны. Максимальное расстояние между аренами составляет 56 километров.
К слову, Катар впервые принимает участие в финальной стадии ЧМ. Он пробился на турнир на правах страны-хозяйки. Действующим чемпионом является Франция.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998784-spektr-futbolnyh-emotsiy-chto-tvoritsya-na-tribunah-vo-vremya-matchey-chempionata-mira-2022-foto/