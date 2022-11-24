Спектр футбольных эмоций: что творится на трибунах во время матчей чемпионата мира-2022 (фото)

Юный болельщик сборной Сенегала по футболу. Фото: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре продолжает набирать обороты. За несколько дней случилось несколько сенсаций и обидных поражений. И, как правило, интересное происходит не только на поле, но и на трибунах, передает корреспондент NUR.KZ.

Ниже представлена подборка ярких моментов с фан-секторов.

Болельщики сборной Японии. Фото: David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images

Японские и немецкие болельщики. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Фанаты сборной Сенегала. Фото: Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images

На матче Польша - Мексика. Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Фан-сектор сборной Мексики по футболу. Фото: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Аргентинские болельщики. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Фил Фоден празднует победу Англии над Ираном. Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Боль Аргентины на матче против Саудовской Аравии. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Болельщик из Туниса. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)

На матче Франция - Австралия. Фото: Elsa/Getty Images

Чудо-женщина на матче США - Уэльс. Фото: Stu Forster/Getty Images

Болельщики сборной Сенегала. Фото: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Канада впервые за 36 лет на ЧМ по футболу. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Напомним, что чемпионат мира-2022 в Катаре стартовал 20 ноября. Он продлится до 20 декабря. Впервые мировое первенство проходит в зимний период. Матчи принимают восемь стадионов в пяти городах страны. Максимальное расстояние между аренами составляет 56 километров.

К слову, Катар впервые принимает участие в финальной стадии ЧМ. Он пробился на турнир на правах страны-хозяйки. Действующим чемпионом является Франция.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998784-spektr-futbolnyh-emotsiy-chto-tvoritsya-na-tribunah-vo-vremya-matchey-chempionata-mira-2022-foto/