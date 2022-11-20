Мануэль Нойер определился с фаворитами ЧМ-2022

Мануэль Нойер. Фото: Stefan Brauer/DeFodi Images via Getty Images

Голкипер "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер назвал главных фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022 в Катара, передает NUR.KZ со ссылкой на Bayern & Germany.

По его мнению, на победу способны страны из Южной Америки.

"Южноамериканские команды с Аргентиной и Бразилией в данный момент находятся в отличной форме. Поэтому для меня они являются одними из основных претендентов на победу на ЧМ",- озвучил Нойер.

Напомним, Германия является четырехкратной победительницей мирового первенства по футболу. Четвертый трофей сборная завоевала на ЧМ-2014, который прошел в Бразилии.

В Катаре немцы сыграют в группе Е. Соперниками станут Испания, Япония, Коста-Рика.

ЧМ начнется сегодня, 20 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998122-manuel-noyer-opredelilsya-s-favoritami-chm-2022/