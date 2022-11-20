Арсен Венгер о ЧМ-2022 в Катаре: Это последний шанс для Роналду и Месси

Арсен Венгер. Фото: Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выразил мнение, что для многих звезд футбола чемпионат мира в Катаре может стать последним, сообщает NUR.KZ со ссылкой Daily Mail.

По словам французского специалиста, это последний шанс для Роналду, Месси и Неймара выиграть чемпионат мира.

"Я думаю, что этот чемпионат мира – последний шанс для великих игроков, которые демонстрировали свой талант в последние 10–15 лет.

В Катаре они будут думать: "Сейчас или никогда". За этим будет интересно понаблюдать, потому что Месси, Роналду, Неймар – лучшие игроки в мире. Левандовски тоже относится к таковым. Все они будут думать: "Это мой последний шанс", - заявил Венгер.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует сегодня и продлится до 18 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998066-arsen-venger-o-chm-2022-v-katare-eto-posledniy-shans-dlya-ronaldu-i-messi/