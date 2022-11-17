Неймар назвал возможных финалистов чемпионата мира-2022 по футболу

Неймар. Фото: Chris Ricco/Getty Images

Игрок сборной Бразилии по футболу Неймар назвал команды, способных выйти в финал предстоящего чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, передает NUR.kz со ссылкой на The Telegraph.

В частности, футболист отдал предпочтение шести сборным.

"На чемпионатах мира всегда случаются сюрпризы. Есть команды, которые вопреки всему, неожиданно добиваются больших успехов, хотя в них изначально не верят.

Тем не менее, я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Думаю, что эта четверка вместе с Бразилией имеет наибольшие шансы на выход в финал.

И, да. Конечно, я забыл про Англию. Мне нравятся Харри Кейн, Джейдон Санчо. Обожаю игроков, которые имеют индивидуальный стиль, высокое качество навыков. У сборной тоже есть шансы",- сказал Неймар.

Напомним, Бразилия на чемпионате мира в Катаре сыграет в группе G. Соперницами сборной будут команды Сербии, Камеруна, Швейцарии.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997681-neymar-nazval-vozmozhnyh-finalistov-chempionata-mira-2022-po-futbolu/