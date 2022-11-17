Неймар: Сказал Месси, что выиграю у него и стану чемпионом мира

Неймар. Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Лидер сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар рассказал, обсуждал ли он с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе предстоящий чемпионат мира по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

По словам бразильского нападающего, он особо не разговаривал с одноклубниками о предстоящем мировом первенстве.

"Очевидно, что все возлагают большие надежды на чемпионат мира и испытывают не тревогу, а волнение. Все хотят попасть на этот турнир.

Мы не особо обсуждали с Месси и Мбаппе чемпионат мира, но иногда шутили о том, что к финалу наши пути могут пересечься.

Я говорил Лионелю, что выиграю у него и стану чемпионом мира, после чего мы все дружно посмеялись.

Играть с ним и Киллианом - огромное удовольствие. Это два великих футболиста, Месси и вовсе долгое время считался лучшим в мире", - заявил Неймар.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997680-neymar-skazal-messi-chto-vyigrayu-u-nego-i-stanu-chempionom-mira/