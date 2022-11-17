Иньеста: Испания может добиться победы на чемпионате мира-2022

Андрес Иньеста. Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Экс-игрок сборной Испании по футболу и каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста оценил шансы испанцев на победу в предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре, передает NUR.KZ со ссылкой на Marca.

"Я верю в сборную, тренера и футболистов. И считаю, если они проявят уверенность в трудные моменты, то Испания может добиться победы. Уверен в команде.

Тренер всегда должен быть лидером команды. Мне нравится, как он управляет командами, в которых работает. Он максимально раскрывает возможности игроков, а это очень важно",- озвучил Иньеста.

Напомним, в составе сборной Испании Иньеста побеждал на ЧМ-2010. В финале он забил решающий гол.

В Катаре испанцы сыграют в группе Е. Их соперниками будут Япония, Германия, Коста-Рика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997672-inesta-ispaniya-mozhet-dobitsya-pobedy-na-chempionate-mira-2022/