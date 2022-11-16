Стал известен клуб, отпустивший наибольшее количество футболистов на ЧМ-2022

ФК "Бавария". Фото: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

После дедлайна для заявок игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре определились клубы, из которых в национальные команды вызвано наибольшее количество игроков, пишет Чемпионат.

Больше всего футболистов в стан своих сборных отпустила мюнхенская "Бавария".

17 игроков действующего чемпиона Германии сыграют за восемь различных сборных: Камерун (Эрик Шупо-Мотинг), Канаду (Альфонсо Дэвис), Хорватию (Йосип Станишич), Францию (Лукас Эрнандес, Дайо Юпамекано, Бенжамен Павар, Кингли Коман), Германию (Мануэль Нойер, Леон Горецка, Серж Гнабри, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Томас Мюллер), Марокко (Нуссайр Мазрауи), Нидерланды (Маттейс де Лигт) и Сенегал (Садио Мане).

По 16 игроков будут представлять "Манчестер Сити" и "Барселону", 14 — "Манчестер Юнайтед" и 13 — мадридский "Реал". Еще девять команд отправили в сборные по 10 и более футболистов.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997483-stal-izvesten-klub-otpustivshiy-naibolshee-kolichestvo-futbolistov-na-chm-2022/