Главный тренер Испании Луис Энрике будет вести стримы во время ЧМ-2022

Луис Энрике. Фото: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике решил начать проводить трансляции из Дохи, где будет базироваться национальная команда во время чемпионата мира в Катаре, пишет Чемпионат.

Напомним, что сборная Испании на ЧМ-2022 выступит в группе Е, вместе с командами Коста-Рики, Германии и Японии.

"Всем привет. Стримеры всего мира, отойдите в сторонку, потому что я вступаю в дело. Решил сообщить вам, что я стал стримером. Я намерен вести трансляции в течение всего времени, пока мы будем в Дохе. Мы приедем 18-го числа утром, и я думаю, что смогу начать стрим в тот же день. Эта идея может показаться немного надуманной, но считаю, что она может быть интересной.

Идея состоит в том, чтобы установить прямые и спонтанные отношения с болельщиками, которым может быть интересна информация о сборной. Я очень хочу испытать атмосферу чемпионата мира, его давление, а также пообщаться с вами. Шлю всем привет. До свидания и до скорой встречи!" — заявил Энрике в своей трансляции на Twitch-канале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997261-glavnyy-trener-ispanii-luis-enrike-budet-vesti-strimy-vo-vremya-chm-2022/