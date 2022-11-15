Эквадор стал последней сборной, объявившей состав на ЧМ-2022

Сборная Эквадора по футболу. Фото: twitter.com/LaTri

Сборная Эквадора объявила окончательный состав на предстоящий чемпионат мира-2022 по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, передает NUR.KZ.

Напомним, что Эквадор на ЧМ-2022 выступит в группе А, вместе с командами Сенегала, Катара и Нидерландов.

Вратари: Александер Домингес ("ЛДУ Кито"), Эрнан Галиндес ("Универсидад Католика"), Мойсес Рамирес ("Индепендьенте дель Валье").

Защитники: Анхело Пресиадо ("Генк"), Вильям Пачо ("Антверпен"), Роберт Арболеда ("Сан-Паулу"), Джексон Поросо ("Труа"), Феликс Торрес ("Сантос Лагуна"), Пьеро Инкапье ("Байер"), Хавьер Арреага ("Сиэтл Саундерс"), Первис Эступиньян ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Диего Паласиос ("Лос-Анджелес").

Полузащитники: Карлос Груэсо ("Аугсбург"), Мойсес Кайседо ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Хосе Сифуэнтес ("Лос-Анджелес"), Джегсон Мендес ("Лос-Анджелес"), Алан Франко ("Атланта Юнайтед"), Гонсало Плата ("Спортинг"), Анхель Мена ("Леон"), Джереми Сармиенто ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Айртон Пресьядо ("Сантос Лагуна"), Ромарио Ибарра ("Пачука").

Нападающие: Эннер Валенсия ("Фенербахче"), Микаэль Эстрада ("Крус Асуль"), Джоркаефф Реаско ("Ньюэллс Олд Бойз"), Кевин Родригес ("Имбабура").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997259-ekvador-stal-posledney-sbornoy-obyavivshey-sostav-na-chm-2022/