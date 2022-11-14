Франция произвела вынужденную замену в заявке на ЧМ по футболу

Преснел Кимпембе. Фото: fff.fr

Защитник клуба "Монако" Аксель Дисаси вошел в окончательную заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Федерации футбола.

Тренерскому штабу пришлось делать вынужденную замену в составе. Дисаси сменил в списке защитника "ПСЖ" Преснела Кимпембе. Данный игрок не смог восстановиться после травмы.

"Кимпембе сообщил, что не сможет полноценно выступать в Катаре. Он недостаточно готов после полученной травмы.

Решение замены было принято в понедельник утром после диалога между игроком и врачом французской команды, а затем между футболистом и тренером Дидье Дешамом.

Персонал французской команды приветствует честность Преснела и желает ему как можно скорее восстановить все свои физические возможности",- говорится в сообщении.

Добавим, что ЧМ начнется 20 ноября. В групповом этапе французы сыграют с Тунисом, Жанией и Австралией.

Франция является действующим чемпионом мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997102-frantsiya-proizvela-vynuzhdennuyu-zamenu-v-zayavke-na-chm-po-futbolu/