Неймар: В Катаре на ЧМ буду играть так, будто он для меня последний

Неймар. Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Форвард сборной Бразилии Неймар в преддверии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре высказался о своем участии в третьем мировом первенстве в карьере, передает NUR.kz со ссылкой на ge.globo.com.

"На ЧМ буду играть так, будто он для меня последний. Когда я разговариваю со своим отцом, мы всегда обсуждаем, что нужно играть каждую игру, будто она последняя, ведь никогда не знаешь, что будет завтра.

Я не могу гарантировать вам, что сыграю еще один чемпионат мира. Честно, не знаю. Поэтому буду выступать так, словно играю на последнем ЧМ. Может быть, еще будет один, а может и нет. Всякое случается",- озвучил футболист.

Напомним, Бразилия на чемпионате мира в Катаре сыграет в группе G. Соперницами сборной будут команды Сербии, Камеруна, Швейцарии.

Любой матч станет еще интереснее, если заряжать на Parimatch. Врывайтесь в игру и получайте до 150 000 тенге в подарок к первому пополнению!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996967-neymar-v-katare-na-chm-budu-igrat-tak-budto-on-dlya-menya-posledniy/