Месси: На ЧМ важно сосредоточиться на первом матче

Лионель Месси. Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отметил важность первого матча в рамках предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре, передает NUR.KZ со ссылкой на ole.com.ar.

"Будет большой ошибкой думать сразу о выходе в 1/8 финала. Мы должны сосредоточиться на первом матче. Это важно. Победа в нем необходима для того, чтобы начать чемпионат мира правильно, чтобы набрать сразу три очка.

Думаю, такой старт успокоит команду перед следующими играми. У нас был пример. В 2018 году вышли в 1/8, после чего сразу начали мыслями забегать вперед. И в итоге все пошло не по плану.

На чемпионатах мира всегда происходят неожиданности. Так что нам важно сосредоточиться на первом матче",- сказал Месси.

Добавим, что Аргентина на ЧМ сыграет в группе С вместе со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996901-messi-na-chm-vazhno-sosredotochitsya-na-pervom-matche/