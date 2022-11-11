Сборная США по футболу прибыла в Катар

Сборная США по футболу. Фото: twitter.com/USMNT

Сборная США по футболу стала первой командой, которая прибыла в Катар для участия в чемпионате мира-2022, который стартует 20 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на gulfnews.com.

Игроки прибыли на место проведения ЧМ рейсом из Нью-Йорка. При этом в расположение явились не все футболисты. Часть сборной находится в Европе - им предстоит сыграть матчи в национальных чемпионатах, после чего присоединятся к команде.

Сборная США попала в группу B. За выход в плей-офф ей предстоит сыграть против Англии, Ирана и Уэльса. В своем первом матче американцы встретятся с Уэльсом. Игра состоится 21 ноября.

ЧМ в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом является Франция.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996814-sbornaya-ssha-po-futbolu-pribyla-v-katar/