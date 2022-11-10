ЧМ-2022 по футболу: Франция опубликовала итоговую заявку

Карим Бензема. Фото: Photo credit should read VALERY HACHE/AFP via Getty Images

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом обнародовал итоговую заявку на участие в предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре, передает NUR.KZ.

Защищать действующий титул французы отправятся в следующем составе:

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Альфонс Ареоля ("Вест Хэм"), Стив Манданда ("Ренн");

Защитники: Бенжамен Павар ("Бавария"), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед"), Преснель Кимпэмбе (ПСЖ), Дайо Упамекано ("Бавария"), Жюль Кунде ("Барселона"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Люка Эрнандес ("Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан");

Полузащитник: Юссуф Фофана ("Монако"), Орельен Чуамени ("Реал"), Эдуардо Комавинга ("Реал"), Матео Гендузи ("Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Жордан Веретту ("Марсель");

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема ("Реал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Кристофер Нкунку ("Лейпциг"), Оливье Жиру ("Милан"), Усман Дембеле ("Барселона"), Кингсли Коман ("Бавария").

Добавим, что ЧМ начнется 20 ноября. Франция является действующим чемпионом мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996629-chm-2022-po-futbolu-frantsiya-opublikovala-itogovuyu-zayavku/