Определились соперники "Тобола" и "Кызыл-Жара" в третьем раунде квалификации ЛК

ФК "Тобол". Фото: vk.com/fctobol

Стали известны имена соперников костанайского "Тобола" и петропавловского "Кызыл-Жара" по третьему отборочному раунду Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

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"Тобол", который во втором отборочном раунде прошел чемпиона Гибралтара "Линкольн" (2:0 дома, 1:0 в гостях), в третьем круге встретится с боснийским клубом "Зриньски".

Первый матч между командами пройдет 4 августа в Боснии, а ответный - 11 августа в Костанае.

"Кызыл-Жар", обыгравший хорватский "Осиек" (1:2 дома, 2:0 в гостях), в третьем раунде сыграет с кипрским клубом АПОЭЛ.

Первый матч между коллективами пройдет 4 августа в Кипре, ответный - 11 августа в Нур-Султане.

Напомним, что второй отборочный раунд Лиги конференций не смогли пройти "Астана" и "Кайрат".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980921-opredelilis-soperniki-tobola-i-kyzyl-zhara-v-tretem-raunde-kvalifikatsii-lk/