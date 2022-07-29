"Астана" вылетела из Лиги Конференций

ФК "Астана". Фото: vk.com/astanafootballclub

"Астана" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций минимально уступила польскому клубу "Ракув" и вылетела из турнира, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 16-й минуте забил полузащитник гостей Владислав Кочергин.

По сумме двух встреч столичный клуб разгромно проиграл вице-чемпиону Польши со счетом 0:6. Напомним, что в первом матче столичная команда проиграла "Ракуву" со счетом 0:5.

"Ракув" сильнее всех команд, против которых играли казахстанские клубы", - заявил после матча главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980866-astana-vyletela-iz-ligi-konferentsiy/