"Кайрат" на выезде проиграл "Кишварде" и вылетел из Лиги Конференций

ФК "Кайрат". Фото: instagram.com/f.c.kairat

Алматинский "Кайрат" во втором квалификационном раунде Лиги Конференций уступил на выезде венгерскому клубу "Кишварда" и вылетел из турнира, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 39-й минуте после навеса Бенце Этвеша забил капитан хозяев Ясмин Мешанович.

Стоит отметить, что алматинский клуб проиграл по всем основным статистическим показателями. Футболисты "Кайрата" меньше били по воротам, меньше владели мячом и меньше подали угловых.

Напомним, что в прошлом сезоне "Кайрату" удалось добраться до групповой стадии Лиги Конференций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980870-kayrat-na-vyezde-proigral-kishvarde-i-vyletel-iz-ligi-konferentsiy/