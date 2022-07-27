"Тобол" вышел в следующий раунд Лиги Конференций

ФК "Тобол". Фото: vk.com/fctobol

Костанайский "Тобол" в ответном матче обыграл "Линкольн" из Гибралтара и вышел в третий квалификационный раунд Лиги Конференций, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте матча забил сербский легионер "Тобола" Зоран Тошич. Костанайцы были лучше своего соперника по всем основным статистическим показателям на протяжении всего поединка.

Напомним, что первый матч также завершился уверенной победой "Тобола" со счетом 2:0. Отличились Жарко Томашевич и Айбар Жаксылыков.

Соперник "Тобола" в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций определится сегодня ночью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980449-tobol-vyshel-v-sleduyuschiy-raund-ligi-konferentsiy/