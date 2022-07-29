"Кызыл-Жар" вышел в следующий раунд Лиги Конференций

Лига конференций УЕФА. Фото: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Казахстанский клуб "Кызыл-Жар" неожиданно на выезде победил хорватский "Осиек" и вышел в третий квалификационный раунд Лиги Конференций, сообщает NUR.KZ.

Футболисты "Кызыл-Жара" сумели во втором тайме забить два безответных мяча в ворота хорватского клуба. На 61-й минуте матча отличился новичок команды Гиорги Иваниадзе, а уже через десять минут легионер гостей Мусса Коне забил второй гол.

Напомним, что первый матч выиграл "Осиек" 2:1. По сумме двух встреч счет 3:2 в пользу казахстанского клуба. В следующем раунде команда Алиева сыграет против кипрского "АПОЭЛА".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980876-kyzyl-zhar-vyshel-v-sleduyuschiy-raund-ligi-konferentsiy/