"Астана" пропустила пять мячей от "Ракува" в квалификации Лиги конференций

ФК "Астана". Фото: vk.com/astanafootballclub

Футбольный клуб "Астана" на выезде потерпел разгромное поражение от польского "Ракува" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

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Встреча, которая прошла в Ченстохове (Польша), завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе польского клуба отличились Иви Лопес, Матеуш Вдовяк, Владислав Гутковский, Владислав Кочергин и Фран Тудор (с пенальти).

Отметим, что походу матча у обеих команд были удалены игроки: у "Ракува" красную карточку получил Деян Сореску, у "Астаны" - Аслан Дарабаев.

Ответный поединок запланирован на 28 июля в Нур-Султане.

Напомним, что вчера во втором отборочном раунде Лиги конференций также выступили казахстанские клубы "Кайрат", "Кызыл-Жар" и "Тобол".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979789-astana-propustila-pyat-myachey-ot-rakuva-v-kvalifikatsii-ligi-konferentsiy/