"Астана" пропустила пять мячей от "Ракува" в квалификации Лиги конференций

Футбольный клуб "Астана" на выезде потерпел разгромное поражение от польского "Ракува" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Встреча, которая прошла в Ченстохове (Польша), завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.
В составе польского клуба отличились Иви Лопес, Матеуш Вдовяк, Владислав Гутковский, Владислав Кочергин и Фран Тудор (с пенальти).
Отметим, что походу матча у обеих команд были удалены игроки: у "Ракува" красную карточку получил Деян Сореску, у "Астаны" - Аслан Дарабаев.
Ответный поединок запланирован на 28 июля в Нур-Султане.
Напомним, что вчера во втором отборочном раунде Лиги конференций также выступили казахстанские клубы "Кайрат", "Кызыл-Жар" и "Тобол".
Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979789-astana-propustila-pyat-myachey-ot-rakuva-v-kvalifikatsii-ligi-konferentsiy/