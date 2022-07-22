"Кызыл-Жар" проиграл свой первый еврокубковый матч

"Кызыл-Жар" - "Астана". Фото: vk.com/fcqyzyljar

"Кызыл-Жар" на своем поле минимально проиграл хорватскому "Осиеку" в рамках второго отборочного этапа Лиги Конференций, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:2. Счет 58-й минуте открыл бывший футболист карагандинского "Шахтера" Михрет Топчагич. На 76-й минуте экс-игрок "Астаны" Ласло Кляйнхайслер упрочил преимущество гостей.

На 69-й минуте матча арбитр удалил игрока хозяев Жиана Душ Сантуша, а на 84-й минуте матча полузащитник гостей Дарко Неяшмича забил гол в свои ворота и установил окончательный счёт на табло.

Ответный матч пройдет 28 июля в Хорватии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979664-kyzyl-zhar-proigral-svoy-pervyy-evrokubkovyy-match/