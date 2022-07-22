"Тобол" победил чемпиона Гибралтара в Лиге Конференций

ФК Тобол. Фото: sportinfo.kz

Костанайский "Тобол" в первом матче второго отборочного этапа Лиги Конференций победил гибралтарский клуб "Линкольн Ред Импс", сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:0. "Тобол" контролировал ход поединка. Костанайские футболисты 54% игрового времени владели мячом и пять раз пробили в створ ворот соперника, но в первом тайме футболистам "Тобола" отличиться не удалось.

Во втором тайме на 65-й минуте матча гол забил вышедший на замену Айбар Жаксылыков, а на последней минуте основного времени матча центральный защитник "Тобола" Жарко Томашевич установил окончательный счёт на табло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979658-tobol-pobedil-chempiona-gibraltara-v-lige-konferentsiy/