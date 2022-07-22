"Кайрат" проиграл дебютанту еврокубков

ФК "Кайрат". Фото: instagram.com/f.c.kairat

Алматинский "Кайрат" на своем поле уступил "Кишварде" в рамках второго отборочного раунда Лиги Конференций, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 0:1. Венгерская команды была лучше по всем основным статистическим показателям. Гости больше владели мячом, больше подали угловых и больше пробили в створ ворот "Кайрата".

Единственный гол в матче на 82-й минуте забил игрок "Кишварды" Асани.

Напомним, что "Кайрат" ответный матч с венгерским клубом проведет 28 июля в Венгрии.

Стоит отметить, что это уже второе поражение от венгерских команд для казахстанских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков. Ранее "Тобол" проиграл "Ференцварошу" в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979659-kayrat-proigral-debyutantu-evrokubkov/