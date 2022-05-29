Стало известно, сколько заработал "Реал" за победу в Лиге чемпионов

Лука Модрич и Марсело. Фото: ANP via Getty Images

Испанское издание Marca опубликовало суммы, которые получат клубы за участие в Лиге чемпионов, передает Спорт-Экспресс.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 2,7 миллиарда евро для распределения между клубами, участвовавшими в трех европейских кубках сезона-2021/22.

Отмечается, что 2,03 миллиарда евро из этой суммы распределяются между клубами, которые участвовали в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Участники Лиги Европы получат 465 миллиона евро, а участники Лиги конференций — 235 миллиона евро.

При этом каждый клуб получит по 15,64 млн евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Также, за каждую победу клубам будет выплачено по 2,8 млн евро, а за ничью — по 930 тыс. евро. Участники 1/8 финала получат по 9,6 млн евро, участники 1/4 финала — по 10,6 млн евро, участники 1/2 финала — по 12, 5 млн евро, участники финала — по 15, 5 млн евро.

Также УЕФА резервирует сумму в размере 600,6 миллиона евро для распределения по коэффициенту каждого клуба с учетом последних 10 лет. Клуб с самым низким коэффициентом получит 1,1 миллиона евро, а с самым высоким — 36,4 миллиона евро. Текущий рейтинг возглавляет "Реал", далее идут "Бавария", "Барселона" и "Атлетико".

Таким образом, "Реал", ставший победителем Лиги чемпионов, получит общее вознаграждение в размере 123, 8 млн евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971513-real-za-rozygrysh-lch-202121-zarabotal-123-mln-evro/