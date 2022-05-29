Юрген Клопп: Есть ощущение, что "Ливерпуль" снова сыграет в финале ЛЧ

Юрген Клопп. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги Чемпионов, сообщает BBC Sport.

"У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов.

Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.

Где финал ЛЧ в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – заявил тренер "Ливерпуля" после поражения от "Реала" в финале турнира (0:1).

Напомним, что команды Юргена Клоппа выиграли лишь 1 финал Лиги чемпионов из 4 возможных. Ранее мерсисайдцы проигрывали мадридцам и в финале ЛЧ в 2018 году – 1:3. Еще одно поражение случилось во время работы Клоппа главным тренером дортмундской "Боруссии" – в 2013 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971512-yurgen-klopp-est-oschuschenie-chto-liverpul-snova-sygraet-v-finale-lch/