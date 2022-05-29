Карим Бензема: Эта самая сложная победа "Реала" в Лиге Чемпионов

Карим Бензема. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Чемпионов, сообщает Sky Sport Italia.

"Это самая сложная победа в Лиге чемпионов, но мы заслужили ее. Удача здесь ни при чем. Это гордость. Я работаю ради таких вечеров.

Анчелотти – лучший тренер мира, другого описания у меня нет. Я счастлив и горд за этот клуб и этот состав.

Мы снова выиграли Лигу чемпионов, это моя пятая победа в этом турнире. Я очень счастлив. Теперь мы отправимся в Мадрид, чтобы отпраздновать с нашими фанатами", - заявил французский нападющий.

Напомним, что Бензема выиграл пятую Лигу Чемпионов в своей карьере и догнал по этому показателю Криштиану Роналду.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971515-karim-benzema-eta-samaya-slozhnaya-pobeda-reala-v-lige-chempionov/