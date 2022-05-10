УЕФА утвердил "швейцарскую систему" в еврокубках с сезона-2024/25

Лига Чемпионов УЕФА. Фото: Richard Juilliart - UEFA/UEFA via Getty Images

УЕФА утвердил новый формат проведения еврокубков, в котором будет использована "швейцарская система", пишет Sports.ru.

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Количество клубов, которые будут принимать участие в Лиге чемпионов, увеличится с 32 до 36. Одно дополнительное место достанется команде, которая займет 3-е место в 5-м чемпионате Европы, также будет выделено одно место для чемпиона одной из лиг, где ранее победитель не выходил напрямую.

Еще по одному месту получат 2 страны, чьи клубы добьются наилучших результатов по итогам прошлого сезона.

Все команды будут помещены в одну общую таблицу. Каждый клуб проведет минимум 8 матчей – против 8 разных соперников (4 дома, 4 на выезде).

Команды, которые займут 8 первых мест, автоматически выйдут в 1/8 финала турнира, а команды с 9-го по 24-е места, проведут двухматчевый плей-офф за выход в эту стадию.

В таком же формате будут проводиться Лига Европы (по 8 матчей в группе) и Лига конференций (по 6 игр), в основных турнирах которых выступят по 36 команд.

Соревнования будут проходить в новом формате начиная с сезона-2024/25.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968666-uefa-utverdil-shveytsarskuyu-sistemu-v-evrokubkah-s-sezona-202425/