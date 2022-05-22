"Манчетер Сити" выиграл чемпионат Англии

Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус. Фото: Michael Regan/Getty Images

"Манчестер Сити" в последнем туре Английской Премьер-лиги обыграл дома "Астон Виллу" и выиграл второй подряд титул чемпиона Англии, сообщает NUR.KZ.

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Матч завершился со счетом 3:2. В первом тайме голом в составе гостей отметился крайний защитник "Астон Виллы" Мэттью Кэш, во втором тайме Фелиппе Коутинью удвоил преимущество своей команды. На 70-й минуте Хосеп Гвардиола выпустил на поле Илкая Гюндогана и "горожане" в течении шести минут забили три гола. Дублем отметился Гюндоган и еще один гол забил центральный полузащитник хозяев Родри.

"Манчестер Сити" после 38-и туров АПЛ набрал 93-и балла и выиграл титул АПЛ. На втором месте расположился "Ливерпуль", а тройку сильнейших замкнул лондонский "Челси".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970482-mancheter-siti-vyigral-chempionat-anglii/