"Ливерпуль" - "Вильярреал": NUR.KZ запускает голосовые трансляции матчей ЛЧ

Ливерпуль. Фото: twitter.com/LFC

Футбольный клуб "Ливерпуль" сегодня во втором полуфинале Лиги чемпионов УЕФА примет у себя дома испанский "Вильярреал", передает NUR.KZ.

NUR.KZ будет вести прямую голосовую трансляцию матча в Telegram-канале @sportnurkz.

Отметим, что ранее команды дважды встречались между собой. В 2016 году в полуфинале Лиги Европы "Ливерпуль" по сумме двух игр (3:0 дома, 0:1 в гостях) прошел "Вильярреал".

Сегодняшний матч из-за травмы пропустят два игрока испанской команды: Альберто Морено и Йереми Пино. Также остается под вопросом участие в игре нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Матч "Ливерпуль" - "Вильярреал" пройдет в ночь с 27 на 28 апреля в 01:00 по времени Нур-Султана.

Голосовую трансляцию первого полуфинала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" на своем поле победил мадридский "Реал", можно послушать здесь:

Первый тайм

Второй тайм

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967096-liverpul-vilyarreal-nurkz-zapuskaet-golosovye-translyatsii-matchey-lch/