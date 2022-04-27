Пеп Гвардиола: Счет мог быть 8:0 в нашу пользу

Хосеп Гвардиола. Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал первый полуфинальный матч ЛЧ против мадридского "Реала", сообщает сайт Альфредо Педуллы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

"Всем было весело, мы хотели победить с большим отрывом, но 4:3 – неплохой результат. Мы поедем в Мадрид, чтобы сыграть в свою игру. Это "Реал", у них есть отличное оружие в атаке.

Когда тренер видит, что его команда так играет, результат имеет наименьшее значение, даже если это полуфинал Лиги Чемпионов.

Вам было весело? Никто не мог не повеселиться, хотя счет 8:0 был бы лучше. На Юпитере и Марсе это могло бы случиться, но в матчах против мадридского "Реала" такого обычно не происходит.

Ответный поединок пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 4 мая.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966937-pep-gvardiola-schet-mog-byt-80-v-nashu-polzu/