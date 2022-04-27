"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в полуфинале Лиги Чемпионов

Габриэль Жезус. Фото: David Ramos/Getty Images

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы обыграл мадридский "Реал", сообщает NUR.KZ.

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Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:3. "Манчестер Сити" открыл счет на второй минуте - отличился Кевин Де Брейне. Кроме того, в составе английской команды голами отметились Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За "Реал" дубль оформил Карим Бензема, еще один гол забил бразилец Винисиус Жуниор (55).

Ответный матч пройдет в Мадриде 4 мая.

Во второй полуфинальной паре сыграют английский "Ливерпуль" и испанский "Вильярреал", их первая встреча пройдет 27 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966933-manchester-siti-obygral-real-v-polufinale-ligi-chempionov/