Кевин Де Брюйне и Тони Кроос. Фото: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов повторили рекорд турнира, сообщает NUR.KZ.

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"Реал" и "Манчестер Сити" повторили рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился победой английской команды со счетом 4:3.

Ответный матч пройдет в столице Испании Мадриде 4 мая.

Ранее семь голов в 1/2 финала ЛЧ забивали в 2018 году, когда "Ливерпуль" разгромил "Рому" со счетом 5:2 и в 1995-м, когда голландский "Аякс" с таким же счетом обыграл "Баварию".

Стоит отметить, что "Реал" не пропускал четыре мяча в матче этого турнира с 5 марта 2019 года – тогда мадридский клуб уступил "Аяксу" в ответном матче 1/8 финала со счетом 1:4 и вылетел из турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966935-real-i-manchester-siti-povtorili-rekord-ligi-chempionov/