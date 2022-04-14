"Атлетико Мадрид" - "Манчестер Сити": результаты матча Лиги Чемпионов

"Атлетико Мадрид" - "Манчестер Сити". Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Команды "Атлетико Мадрид" и "Манчестер Сити" встретились в футбольном поединке 13 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 0:0, команды сыграли вничью.

И подопечные Симеоне, и Гуардиолы достойно защищали свои ворота, благодаря чему за матч никому не удалось забить гол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964929-atletiko-madrid-manchester-siti-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/