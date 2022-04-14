"Ливерпуль" – "Бенфика": результаты матча Лиги Чемпионов

Команды "Ливерпуль" и "Бенфика" встретились в футбольном поединке 13 апреля 2022.
Матч закончился со счетом 3:3, команды сыграли вничью.
Подопечные Клоппа открыли счет на 21 минуте игры. Гол забил Ибраима Конате.
Далее матч проходил под диктовку команды "Бенфика", и на 32 минуте Гонсалу Рамуш забил второй гол, таким образом уравняв счет.
Третий гол был забит командой Клоппа. На 55 минуте поединка Фирмино успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2:1 в пользу команды "Ливерпуль".
После этого Фирмино из местной команды попал по воротам соперника.
На 73 минуте игры Яремчук изменил счет на 3:2 в пользу подопечных Вериссимо.
Финальный счет матча – 3:3, команды сыграли вничью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964927-liverpul-benfika-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/