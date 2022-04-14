"Ливерпуль" – "Бенфика": результаты матча Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" – "Бенфика". Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Команды "Ливерпуль" и "Бенфика" встретились в футбольном поединке 13 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 3:3, команды сыграли вничью.

Подопечные Клоппа открыли счет на 21 минуте игры. Гол забил Ибраима Конате.

Далее матч проходил под диктовку команды "Бенфика", и на 32 минуте Гонсалу Рамуш забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Клоппа. На 55 минуте поединка Фирмино успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2:1 в пользу команды "Ливерпуль".

После этого Фирмино из местной команды попал по воротам соперника.

На 73 минуте игры Яремчук изменил счет на 3:2 в пользу подопечных Вериссимо.

Финальный счет матча – 3:3, команды сыграли вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964927-liverpul-benfika-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/