"Челси" – "Реал Мадрид": результаты матча Лиги Чемпионов

"Челси" - "Реал Мадрид". Фото: GLYN KIRK/IKIMAGES/AFP via Getty Images

Команды "Челси" и "Реал Мадрид" встретились в футбольном поединке 6 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:3 в пользу команды "Реал Мадрид".

Подопечные Анчелотти открыли счет на 21 минуте игры. Гол забил Карим Бензема.

Далее матч проходил под диктовку команды "Реал Мадрид", и на 24 минуте Карим Бензема забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Тухеля. На 40 минуте поединка игрок Кай Хаверц успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1:2 в пользу команды "Реал Мадрид".

После этого K. Benzema из гостевой команды попал по воротам соперника.

Финальный счет матча – 1:3 в пользу команды "Реал Мадрид".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963841-chelsi-real-madrid-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/