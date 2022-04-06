Томас Тухель прокомментировал ближайший матч против "Реала" в ЛЧ

Томас Тухель (Челси). Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", сообщает официальный сайт UEFA.

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"Думаю, что предстоящая игра не имеет ничего общего с матчем прошлого сезона. Честно. Я не думал о ней, когда мы готовились. Мы не смотрели прошлогодние матчи. Мы не ставим перед собой задачу снова кому-то что-то доказать. Мы хотим реабилитироваться за субботнюю игру против "Брентфорда".

Лига чемпионов - невероятно трудный и требовательный турнир. Здесь все время приходится сталкиваться с трудностями. Но с другой стороны, это как раз то, что мы любим. Тут приходится решать проблемы, но это то, что мы выбрали. Нам это нравится. Мы постоянно боремся с испытаниями. Нам нравится преодолевать трудности", - заявил немецкий специалист.

Напомним, что сегодня "Челси" в рамках 1/4 финала ЛЧ дома сыграет против мадридского "Реала". Команды уже играли друг против друга в Лиге Чемпионов в прошлом году. Тогда "аристократы" обыграли "сливочных" по сумме двух матчей и прошли дальше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963740-tomas-tuhel-prokommentiroval-blizhayshiy-match-protiv-reala-v-lch/