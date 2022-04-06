"Манчестер Сити" – "Атлетико Мадрид": результаты матча Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" - "Атлетико Мадрид". Фото: Pablo Morano/Anadolu Agency via Getty Images

Команды "Манчестер Сити" и "Атлетико Мадрид" встретились в футбольном поединке 5 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды "Манчестер Сити".

Подопечные Гвардиолы открыли счет на 70 минуте игры. Гол забил Кевин Де Брейне.

Финальный счет матча – 1:0 в пользу команды "Манчестер Сити".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963645-manchester-siti-atletiko-madrid-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/